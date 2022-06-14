Шотландія на виїзді розгромила Вірменію в групі України
В 4-му турі Ліги націй Шотландія на виїзді розгромила Вірменію.
«Тартанової армії» допомогли два видалення у вірмен: з поля заздалегідь пішли обидва Оганесяна.
Шотландія після 3 -х матчів набрала 6 очок в групі. У України також 6 балів, але після 2 -х матчів.
Ліга націй, 4 -й тур
Вірменія - Шотландія 1:4
Голи: Бічахчян, 6 - Армстронг, 14, 45, Макгінн, 50, Адамс, 53
Вірменія: Юрченко, Амбарцумян, Мкоян, Ароян, Оганесян, Байрамян (Оганесян, 59), Григорян (Мкртчян, 46), Сперцян (Ангуло, 59), Дашян, Бічахчян (Удо, 59), Барсегян (Серобян, 8).
Шотландія: Гордон, Паттерсон (Ралстон, 64), Хенлі (Кемпбелл, 86), Хендрі, Мактомини, Тейлор, Армстронг, Макгрегор, Макгінн (Тернбулл, 64), Гілмор (Фергюсон, 63), Адамс (Браун, 74).
попередження: Адамс (20), Ароян (32), Оганесян (44), Сперцян (47), Амбарцумян (48), Мактомини (90).
видалення: Оганесян (44), Оганесян (90).
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