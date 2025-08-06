Головний тренер Динамо Олександр Шовковський підбив підсумки матчу 3 кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти Пафоса. Його слова наводить офіційний сайт клубу.

Це протистояння складається з двох матчів. І, безумовно, долю поєдинку ще не вирішено. У першому таймі ми мали чудові нагоди для того, аби забити гол, але не реалізували свої моменти, а в одному моменті внаслідок помилок пропустили контратаку, яку зміг реалізувати наш суперник. Безумовно, ми розчаровані результатом першого матчу, але ще нічого не визначено.

Не будемо торкатись теми суддівства. Хочу сказати, що якщо ми хочемо проходити далі у турнірі, ми маємо використовувати ті моменти, які в нас були. У першому випадку був вихід три в один, і ми мали реалізовувати цю нагоду. Ще одну нагоду у першому таймі ми мали після стандартного положення, і теж мали її реалізовувати. Індивідуальна майстерність далася взнаки. Для мене однакові помилки при обороні та при атаці. Результат матчу складається з пропущених і забитих мʼячів. Ми зробили помилки, коли не забили, і зробили помилку, коли пропустили. І маємо результат першого матчу, - сказав Шовковський.