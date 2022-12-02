Швейцарія перемогла в битві принципових суперників України та вийшла до плей-оф ЧС-2022

Команда «кантонів» обіграла «братушок» росії

Фото - AFP У заключному турі групового етапу чемпіонату світу-2022 збірна Швейцарії переграла Сербію. Перший тайм виявився результативнішим за другогий. Рахунок відкрив Шакірі, проте Мітрович і Влахович зробили лідерами вже сербів. Емболо ще до перерви відновив рівновагу. На самому початку другої 45-хвилинки Фройлер знову вивів швейцарців уперед. І даний гол став останнім у матчі. Бразилія набрала 6 очок і виграла групу G. Швейцарія – друга за додатковими показниками. Камерун випередив Сербію на три бали, уникнувши звання аутсайдера. ЧС-2022. Група G. 3-й тур: Сербія – Швейцарія 2:3 Голи: Мітрович, 26, Влахович, 35 – Шакірі, 20, Емболо, 44, Фройлер, 48 Сербія: В.Мілінокович-Савич, Павлович, Міленкович, Велькович, Митрович, Тадич (Джуричич, 78), Живкович (Радоньїч, 78), Лукич, Костич, С.Мілінкович-Савич (Максимович, 68), Влахович (Йович, 55). Швейцарія: Кобель, Відмер, Аканджі, Емболо, Фройлер, Джака, Шер, Родрігес, Соу (Фернандес, 68), Варгас (Фасснахт, 83), Шакірі (Закарія, 69). Попередження: С. Мілінкович-Савич, 47, Павлович, 56, Гудель, 81, Митрович, 83 – Відмер, 15, Варгас, 34, Джака, 90+5, Шер, 90+9

Сергій Стаднюк