Швейцарський суд виправдав Платіні і Блаттера у справі про корупцію

«Невидима сторона». Зі шкільної команди - на драфт NFL
10 липня 17:15
Федеральний швейцарський суд виправдав колишнього президента FIFA Зеппа Блаттера і екс-главу UEFA Мішеля Платіні, Повідомляє Reuters.
За інформацією джерела, засідання по їх справі відбулося сьогодні. Платіні і Блаттеру погрожував тюремний термін до 5 років у справі про корупцію.
Раніше швейцарська прокуратура звинуватила Платіні і Блаттера в шахрайстві, незаконному привласненні коштів, злочинному неефективному управлінні, а також в підробці документів.
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