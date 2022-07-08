Швейцарський суд виправдав Платіні і Блаттера у справі про корупцію

Колишнім футбольним чиновникам загрожувало по 5 років позбавлення волі

Федеральний швейцарський суд виправдав колишнього президента FIFA Зеппа Блаттера і екс-главу UEFA Мішеля Платіні, Повідомляє Reuters.

За інформацією джерела, засідання по їх справі відбулося сьогодні. Платіні і Блаттеру погрожував тюремний термін до 5 років у справі про корупцію.

Раніше швейцарська прокуратура звинуватила Платіні і Блаттера в шахрайстві, незаконному привласненні коштів, злочинному неефективному управлінні, а також в підробці документів.