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Волейбол. Золота Євроліга 2022. Чоловіки. Хорватія - Україна

Шикарна гра збірної України, але валідол в кінці. Ми переграли Шотландію і стали ближчими до ЧС-2022

Голи Ярмоленка, Яремчука і Довбика принесли «синьо-жовтим» перемогу
Футбол Чемпіонат світу з футболу
01 червня 23:42
Шикарна гра збірної України, але валідол в кінці. Ми переграли Шотландію і стали ближчими до ЧС-2022

У відборі на ЧС-2022 Шотландія грала з Україною. Цей матч повинен був відбутися в березні, але рашистська педерація змістила гру майже на 3 місяці.

Україна почала добре і витримала натиск Шотландії, а потім почала цікаво атакувати. гол Ярмоленка на 33-й хвилині був логічним: пас-цукерка від Малиновського і ветеран розібрався.

На початку другого тайму Україна розвинула свій успіх: елегантно забив Яремчук.

Гол Макгрегора змусив нас нервувати в кінці, але на останніх секундах Довбик, Який вийшов на заміну, поставив крапку в матчі.

3:1, 5 -го червня в Кардіффі ми зіграємо проти Уельсу вирішальний матч за вихід на ЧС-2022.

Відбір на ЧС-2022

Шотландія - Україна 1: 3

голи: Макгрегор, 79 - Ярмоленко, 33, Яремчук, 49, Довбик, 90+ 5

Шотландія: Гордон, Хікі, Купер (Хендрі, 67), Хенлі, Мактомини, Робертсон, Макгрегор, Макгінн, Гілмор (Армстронг, 68), Адамс, Дайкс (Крісті, 46).

Україна: Бущан, Караваєв, Матвієнко, Забарний, Міколенко, Ярмоленко (Зубков, 79), Циганков (Мудрік, 72), Степаненко, Малиновський (Шапаренко, 72), Зінченко, Яремчук (Довбик, 78).

Попередження: Яремчук (5), Малиновський (11), Дайкс (44), Макгінн (59), Шапаренко (84).

Петро Приходько
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Теги

збірна Шотландії (футбол)

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