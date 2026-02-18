Сергій Разумовський

У першому матчі стикового раунду плей-оф Ліги чемпіонів Олімпіакос на своєму полі приймав Баєр і зазнав поразки з рахунком 0:2.

Перший тайм проходив у напруженій боротьбі, і грецьким уболівальникам здалося, що їхня команда відкрила рахунок наприкінці першої половини. Таремі відзначився забитим м’ячем на 45-й хвилині, але після перегляду VAR головний арбітр скасував гол через офсайд.

У другому таймі німецька команда перехопила ініціативу і реалізувала свою ігрову перевагу: за три хвилини нападник леверкузенців Шик двічі засмутив Олімпіакос, спершу забивши на 60-й хвилині, а згодом подвоївши рахунок на 63-й. Саме його дубль став вирішальним у матчі та приніс «фармацевтам» важливу виїзну перемогу, створивши чудові шанси для виходу до наступної стадії турніру.

Матч-відповідь відбудеться 24 лютого у Леверкузені.

Ліга чемпіонів. Стиковий раунд плей-оф, перший матч

Олімпіакос – Баєр 0:2

Голи: Шик, 60, 63

Олімпіакос: Цолакіс, Ортега (Оніємечі, 82), Пірола (Б'янкон, 46), Родіней, Ретсос, Мартінш, Ессе (Скіпіоні, 82), Каштелу (Андре Луїз, 64), Музакітіс, Таремі (Шикіньо, 64), Ель-Каабі

Баєр: Бласвіх, Куанса, Андріх, Тапсоба, Поку (Тер' є, 76), Грімальдо, Васкес (Артур, 77), Гарсія (Фернандес, 87), Паласіос, Маза (Тільман, 64), Шик (Кофане, 86)

Попередження: Ель-Каабі – Гарсія