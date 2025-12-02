Сергій Разумовський

У поєдинку 14-го туру англійської Премʼєр-ліги Манчестер Сіті на своєму полі приймає Фулгем, і вже на початку матчу свою вагому роль зіграв Ерлінг Голанд. Форвард «містян» активно діяв у нападі з перших хвилин і на 17-й хвилині відкрив рахунок, реалізувавши одну з атак своєї команди та вивівши Манчестер Сіті вперед. Гол норвежця став логічним підсумком ігрової переваги господарів, які з перших хвилин тиснули на оборону суперника.

Цей забитий м’яч став для Голанда особливим з точки зору особистої статистики в англійській Премʼєр-лізі. Він дозволив 25-річному нападнику досягти позначки у 100 голів у чемпіонаті Англії. Для цього результату Ерлінгу знадобилося лише 111 матчів, що є новим рекордом турніру.

Попереднє досягнення належало Аллену Ширеру, який подолав рубіж у сто забитих м’ячів за 124 поєдинки. Таким чином, норвежець перевершив одну з найдовше тривалих голеадорських планок в історії турніру, ще раз підтвердивши свій статус одного з найрезультативніших форвардів сучасного футболу.

Hitting a century of @premierleague goals at record speed! ⚡️💥 pic.twitter.com/uU6GrF3Zpj — Manchester City (@ManCity) December 2, 2025

Нагадаємо, Голанд — найкращий бомбардир європейської кваліфікації ЧС-2026, у найближчого переслідувача вдвічі менше голів.