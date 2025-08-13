Павло Василенко

Справа Ронні Стама завершена. Прокуратура ухвалила рішення щодо покарання, яке отримав колишній гравець збірної Нідерландів.

Ронні Стам протягом більшої частини своєї кар'єри мав репутацію досить солідного гравця. Затяті англійські футбольні вболівальники, безсумнівно, впізнають його за часи гри за Віган Атлетік з 2010 по 2013 рік.

Саме ця команда, очолювана Роберто Мартінесом, сенсаційно виграла Кубок Англії у 2013 році. Стам був частиною цього успіху, хоча й не з'явився у фінальному матчі.

41-річний випускник роттердамського Феєноорда потрапив у юридичну халепу. Нещодавно його судили за контрабанду понад 700 кілограмів кокаїну, до якої він нібито був причетний.

Футболісту загрожувало до 13 років позбавлення волі, але після того, як його виправдали за двома серйознішими звинуваченнями, термін значно пом'якшили. Зрештою, Стам проведе за гратами сім років.

За межами Англії Стам грав переважно в Бельгії та Нідерландах. Він завершив кар'єру у 2016 році у складі Бреди, за яку провів загалом 172 матчі.