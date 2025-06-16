Сімеоне – про поразку від ПСЖ: «У дорозі буває турбулентність»
Пряма мова тренера Атлетіко після 0:4 у стартовому турі КЧС
близько 2 годин тому
Головний тренер мадридського Атлетіко Дієго Сімеоне пояснив розгромну поразку своєї команди у стартовому турі групового етапу Клубного чемпіонату світу. Іспанці поступились французькому Парі Сен-Жермен з рахунком 0:4.
— Ми приїхали, щоб змагатися. У дорозі буває турбулентність, і сьогодні ми її відчули.
Ця поразка безумовно змушує нас досягати хороших результатів у наступних матчах – проти Ботафого та Сіетл Саундерс.
Команда прагнула перемоги протягом усього часу на полі. Але був відрізок, у якому ми не впорались. Суперник був сильнішим, забирав м’яч, і ми не могли уникнути цих ситуацій, — передає слова Сімеоне BeIn Sports.
У іншому матчі в групі B Ботафого обіграв Сіетл Саундерс (2:1).