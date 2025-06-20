Головний тренер мадридського Атлетіко Дієго Сімеоне поділився враженнями після поєдинку проти Сіетл Саундерс у другому турі клубного чемпіонату світу. Представники іспанської Ла Ліги впевнено переграли суперника та записали на свій рахунок першу перемогу на турнірі з результатом 3:1.

«Після першого матчу – залишилися лише фінали. Перші 30 хвилин були дуже хорошими. Могли забити 3 або 4 голи. Між хорошою грою воротаря суперника та нашою нестачею реалізації – ці дрібні деталі були не на нашу користь.

На перерву пішли з мінімальною перевагою. Потім 2:0, далі – 2:1 у досить дивній ситуації. А гол-шедевр від Пабло зняв напругу. Я задоволений: забили три, могли ще більше. Такий шлях нас чекає і далі.

Коли є реалізація – почуваєшся спокійно. Коли її немає – менше спокою. Це і є футбол. Команда добре грала, добре взаємодіяла. Ми знали, що створюватимемо моменти, але розуміли, що суперник теж може створювати. Після матчу з ПСЖ ми на правильному шляху. Сьогодні відчувалося бажання виграти, грати. Була певна тривожність.

Я ціную Коке. Він дає нам досвід, клас, спокій. Нам потрібен він стільки, скільки потребує команда – з перших хвилин або зі заміни. Він доступний для всього, що потрібно команді. Серлот? Він знаходиться там, де має бути. Проблема з'являється, коли моменти взагалі не створюються. Він з'явиться тоді, коли буде найбільш потрібен.

Чого чекати від Ботафого? Дуже складний суперник, як і всі бразильські команди. Жорсткі центральні захисники, швидкі гравці, команда з характером. Я бачив їх проти Сіетла – вони були неймовірні. Матч проти Ботафого буде справжнім фіналом», – сказав Сімеоне.