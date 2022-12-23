Гравець Марокко Амрабат: «Мені подобається стиль «Атлетіко» Сімеоне»
Сімеоне провів 600 матчів на чолі «Атлетіко»
Аргентинець продовжує рекорди
«Атлетіко» обіграв «Арентейро» (3:1) в матчі 1/32 фіналу Кубка Іспанії.
Ця гра стала ювілейною для тренера мадридців Дієго Сімеоне. Він провів 600 матчів на чолі команди, повідомляє прес-служба клубу. Це клубний рекорд.
Аргентинець очолив команду в 2011-му році. З тих пір при ньому «Атлетіко» виграв два чемпіонати Іспанії, Кубок і Суперкубок країни, Лігу Європи і два Суперкубка UEFA.
Також двічі «Атлетіко» грав у фіналі Ліги чемпіонів.
Повідомлялося, що цей сезон може стати останнім для Дієго біля керма команди.
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