Сімеоне провів 600 матчів на чолі «Атлетіко»

Аргентинець продовжує рекорди

«Атлетіко» обіграв «Арентейро» (3:1) в матчі 1/32 фіналу Кубка Іспанії.

Ця гра стала ювілейною для тренера мадридців Дієго Сімеоне. Він провів 600 матчів на чолі команди, повідомляє прес-служба клубу. Це клубний рекорд.

Аргентинець очолив команду в 2011-му році. З тих пір при ньому «Атлетіко» виграв два чемпіонати Іспанії, Кубок і Суперкубок країни, Лігу Європи і два Суперкубка UEFA.

Також двічі «Атлетіко» грав у фіналі Ліги чемпіонів.

Повідомлялося, що цей сезон може стати останнім для Дієго біля керма команди.