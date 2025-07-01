Павло Василенко

Родина Берлусконі оголосила про продаж клубу Монца. Команда Серії B буде продана американському інвестору Beckett Layne Ventures, повідомляє AP.

Продаж свідчить про відхід сім'ї від футбольних інвестицій після смерті магната Сільвіо Берлусконі у 2023 році. Fininvest, що належить родичам колишнього прем'єр-міністра Італії, купила Монцу у 2018 році. Раніше Берлусконі також володів футбольним клубом Мілан протягом понад 30 років (1986–2017).

Монца розпочала свій перший сезон у вищому дивізіоні Італії три роки тому. Проте клуб закінчив минулий сезон останнім, а отже, розпочне сезон на рівень нижчий. Очікується, що американці заплатять за клуб від 30 до 45 мільйонів євро, включаючи борги.