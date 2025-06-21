СК Полтава може не розпочати сезон в УПЛ, повідомляє журналіст Ігор Бурбас в Telegram.

Атестаційний комітет УАФ запідозрив полтавців у невідповідності наданих документів при проходженні процедури атестації, попри те, що клуб отримав атестат для участі в УПЛ.

Новачком Прем'єр-ліги заявлена інфраструктура, якою він не має права користуватись. Також Полтава задекларувала співпрацю з жіночою командою Атекс, в якої досі чинний договір із Чорноморцем.

СК Полтава надали час до наступного тижня надати підтверджуючі документи для відповідності нормам участі в УПЛ.

Якщо атестат новачка еліти буде відкликано, його місце посяде 13-та команда УПЛ, якою стала Ворскла, що вилетіла в перехідних матчах від Кудрівки (2:1, 0:1, 3:4 по пен.).

Полтава за підсумками сезону Першої ліги фінішував другим, маючи у своєму активі 42 бали.