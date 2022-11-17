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Скалоні може змінити склад збірної Аргентини на ЧС-2022
Наставник «альбіселесте» зазначив, що є гравці, які не готові на 100% до турніру
17 листопада 14:54
Ліонель Скалоні / Фото - skysports.comГоловний тренер збірної Аргентини Ліонель Скалоні повідомив, що в заявці на ЧС-2022 в Катарі можуть відбутися зміни.
Цитує Скалоні Diario SPORT.
«Є ймовірність, що список з 26 гравців зміниться. Подивимося. Є гравці, які не готові на 100 відсотків. Ми хочемо бути обережними і подивитися, як вони будуть прогресувати».
Заявка збірної Аргентини на чемпіонат світу-2022.
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