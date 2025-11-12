Павло Василенко

Колишній півзахисник Барселони Андрес Іньєста опинився у центрі гучного розслідування. Перуанська прокуратура підозрює легендарного футболіста у причетності до масштабного фінансового шахрайства.

Як повідомляє El Español, чемпіона світу 2010 року пов’язують із мережею махінацій, які завдали місцевим бізнесменам збитків на понад 600 тисяч доларів.

Позов подала компанія Gucho Entertainment SAC та низка інвесторів проти клубу «Never Say Never Barcelona» (NSN), співвласником якого є Іньєста. Південноамериканська філія – NSN South America – нібито збирала кошти для організації спортивних і музичних заходів, більшість з яких так і не відбулися.

У документі звинувачення зазначається, що репутацію Іньєсти використовували для залучення інвестицій під приводом співпраці між NSN Barcelona та NSN South America. Інвестори повірили у проєкт, але залишилися без грошей.

Серед запланованих подій були фестиваль Upa Upa Fest, товариський матч між перуанським Cienciano та еквадорським Nacional, фестиваль K-Pop Music Fest і матч легенд футболу Перу – Іспанія. Реально відбувся лише перший фестиваль – і завершився фінансовим провалом.

У червні 2024 року компанія NSN South America оголосила про банкрутство. Якщо прокуратура доведе провину, Іньєста може понести кримінальну відповідальність.

Легендарний іспанець завершив кар’єру трохи більше року тому, але тепер його ім’я знову на перших шпальтах – цього разу не через футбольні досягнення, а через гучний скандал.