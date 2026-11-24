Скандал перед матчем Ліги чемпіонів. Президент Галатасарая заявив про скаргу уряду Ізраїлю до УЄФА
Турецький клуб опинився під тиском через підтримку Палестини
Президент Галатасарая Дурсун Озбек заявив, що уряд прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу подав скаргу до УЄФА на турецький клуб через банери на підтримку палестинського народу. Про це він розповів напередодні матчу Ліги чемпіонів проти Астон Вілли на стамбульському стадіоні RAMS Park, повідомляє HT Spor.
«Ми чули, що уряд Нетаньягу повідомив про нас до УЄФА через банери, які наші вболівальники демонстрували на підтримку палестинського народу. Як турецький народ, ми й надалі стоятимемо поруч із пригнобленими та не мовчатимемо перед обличчям страждань палестинців. Це не політична, а людська та сумлінна позиція», – заявив Озбек.
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Він закликав УЄФА не зважати на скаргу, оскільки вважає її поданою з політичних мотивів.
«Тримати футбол подалі від політики не означає карати за людські та моральні погляди, а запобігати тому, щоб футбол ставав об'єктом політичного тиску», – наголосив президент Галатасарая.
Водночас УЄФА поки не підтвердив, що проти турецького клубу відкрито дисциплінарне провадження.
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