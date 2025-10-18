Павло Василенко

Неймовірний інцидент стався у чемпіонаті Бельгії під час поєдинку між Стандардом і Антверпеном. Арбітр зупинив гру на 88-й хвилині, коли господарі вели 1:0, після того як уболівальник вдарив суддю пластиковим стаканчиком у спину.

Рефері вже одного разу призупиняв матч через схожу витівку з трибун, тому цього разу вирішив не поновлювати гру.

Стандард майже весь матч грав у меншості, однак утримував перевагу до кінця. Тепер останні дві хвилини та компенсований час доведеться догравати окремо – у понеділок або вівторок.

Клуб уже виступив із жорсткою заявою, пообіцявши подати кримінальну скаргу проти винних фанатів.