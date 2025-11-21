Скандал у Бундеслізі: німецькі фани піднялися проти нових правил безпеки на стадіонах
Ультрас у Німеччині планують протести
близько 16 годин тому
Протести на німецьких стадіонах не вщухають – уболівальники планують продовжити акції незгоди проти нових запланованих заходів безпеки. Організовані фан-групи закликають до 12 хвилин мовчання на старті кожного матчу Бундесліги цього вікенду, а також звертаються до клубів із вимогою «боротися проти цих планів усіма можливими засобами».
Серед запропонованих владою нововведень – персоналізовані квитки, використання технології розпізнавання облич та створення загальнонаціональної комісії, яка ухвалюватиме рішення про заборони на відвідування стадіонів.
Критики наголошують: уболівальників усе частіше сприймають як потенційну загрозу безпеці, хоча проблемною є лише невелика їх частина. Міністри внутрішніх справ федеральних земель планують обговорити ці правила на зустрічі в Бремені на початку грудня.
Минулого вікенду близько 8000 фанатів вийшли на акцію протесту в Лейпцигу – саме там відбувся відбірковий матч ЧС-2026 між Німеччиною та Словаччиною, який завершився перемогою господарів 6:0.
Керівництво провідних футбольних ліг Німеччини (DFL) підкреслило, що «колективні репресивні заходи, яких вимагають деякі політики, не є ефективним способом підвищення безпеки на стадіонах і не можуть бути прийнятними для мільйонів уболівальників».
