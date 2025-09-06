Павло Василенко

Вінгер Барселони та збірної Бразилії Рафінья різко висловився у соцмережах після інциденту, що стався у паризькому Діснейленді з його дворічним сином Гаелем.

Футболіст, який перебуває у розташуванні національної команди, поділився у Instagram відео, на якому працівник парку в костюмі ігнорує хлопчика під час зустрічі з відвідувачами. Малюк намагався обійняти героя, але реакції не дочекався, тоді як інші діти отримували увагу.

Рафінья не стримав емоцій і припустив, що його дитину проігнорували з дискримінаційних мотивів. У своїх дописах він назвав інцидент «ганьбою» та звинуватив Діснейленд у неприпустимій поведінці щодо дітей.

«Ваші працівники – ганьба. Ви повинні дарувати дітям щастя, а не ігнорувати їх. Чому обійняли всіх дітей, а мого сина ні? Він просто хотів привітатися».

Рафінья також визнав, що працівники парку можуть бути втомленими, але підкреслив: «Це не виправдання для того, щоб ображати дитину».