Скандал у збірній Польщі. Левандовський відмовився виступати за національну команду
Відомі подробиці гучного інциденту
близько 6 годин тому
Фото: pzpn.pl
Роберт Левандовський не гратиме за збірну Польщі найближчим часом. Зірковий форвард оголосив, що йде з команди, поки Міхал Пробеж залишається тренером.
«З огляду на обставини і втрату довіри до тренера, я прийняв рішення відмовитися від гри в збірній Польщі, поки він буде тренером. Сподіваюся, що зможу знову грати для кращих уболівальників у світі», – написав Левандовський в Instagram.
Це результат останнього рішення Пробежа. Тренер відібрав капітанську пов'язку у Левандовського. Петр Зелінський був оголошений наступником гравця Барселони.
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