Скандал в Англії: футболіст зробив понад 6000 ставок на команди, за які також грав
Форвард отримав тривалу дискваліфікацію
28 хвилин тому
Раян Боуман, колишній нападник Челтенхема, Шрусбері та Ексетера, був дискваліфікований Англійською футбольною асоціацією (ФА) на три з половиною роки за розміщення 6397 ставок протягом восьми років, у тому числі на матчі своїх команд.
33-річний гравець визнав себе винним за всіма пунктами звинувачення. Його також звинувачують у тому, що він зробив ставку на матч між Шрусбері та МК Донс у січні 2023 року, який уже розпочався, сидячи на лаві запасних, але він заперечує це звинувачення.
За даними BBC, Боумен зробив майже 2600 ставок з грудня 2020 року до липня 2021 року, перебуваючи в Ексетері, і ще 3100 ставок з серпня 2021 року до липня 2023 року, перебуваючи в Шрусбері. Його дискваліфікація триватиме до вересня 2028 року.
«Це дуже серйозний випадок, пов'язаний із низкою грубих порушень правил Футбольної асоціації Англії за ставками», – заявила незалежна регулююча комісія у своїй ухвалі.
Він зробив вісім ставок на Шрусбері, зігравши у трьох матчах повністю. Боумен також зробив шість ставок на те, що він заб'є голи у цих матчах. Він зробив 87 ставок на клуби, за які грав на той час.
Поділитись