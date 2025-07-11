Павло Василенко

Раян Боуман, колишній нападник Челтенхема, Шрусбері та Ексетера, був дискваліфікований Англійською футбольною асоціацією (ФА) на три з половиною роки за розміщення 6397 ставок протягом восьми років, у тому числі на матчі своїх команд.

33-річний гравець визнав себе винним за всіма пунктами звинувачення. Його також звинувачують у тому, що він зробив ставку на матч між Шрусбері та МК Донс у січні 2023 року, який уже розпочався, сидячи на лаві запасних, але він заперечує це звинувачення.

За даними BBC, Боумен зробив майже 2600 ставок з грудня 2020 року до липня 2021 року, перебуваючи в Ексетері, і ще 3100 ставок з серпня 2021 року до липня 2023 року, перебуваючи в Шрусбері. Його дискваліфікація триватиме до вересня 2028 року.

«Це дуже серйозний випадок, пов'язаний із низкою грубих порушень правил Футбольної асоціації Англії за ставками», – заявила незалежна регулююча комісія у своїй ухвалі.

Він зробив вісім ставок на Шрусбері, зігравши у трьох матчах повністю. Боумен також зробив шість ставок на те, що він заб'є голи у цих матчах. Він зробив 87 ставок на клуби, за які грав на той час.