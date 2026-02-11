Павло Василенко

Ім’я колишнього футболіста збірної Франції Франка Рібері шість разів фігурує в документах, пов’язаних зі справою американського мільярдера Джеффрі Епштейна. Архів матеріалів був оприлюднений Міністерством юстиції США на початку лютого та містить мільйони сторінок свідчень і заяв третіх осіб.

За наявною інформацією, Рібері згадується виключно в одному зі свідчень, приписаному третій стороні, без будь-яких судових обвинувачень або юридичних наслідків. Йдеться про документи, у яких фігурують імена численних знаменитостей, які нібито мали контакт із Епштейном. Сам факт згадки не означає причетності до злочинів.

У тексті одного з документів міститься твердження про нібито спробу фізичного нападу з боку Рібері на особу, яка давала свідчення. Водночас ці заяви не були підтверджені жодним судовим розглядом і не стали підставою для відкриття справи.

Варто наголосити, що проти Франка Рібері не ведеться жодного судового процесу, а його ім’я в документах не передбачає кримінальної відповідальності. Адвокат футболіста Бруно Карло Альберто категорично відкинув усі звинувачення.

«Це фейкові новини. Я негайно розпочну всі необхідні правові дії, щоб притягнути до відповідальності осіб, які поширюють неправдиву інформацію та завдають серйозної шкоди репутації мого клієнта і його родини», – заявив захисник.

Нагадаємо, Джеффрі Епштейна звинувачували у створенні масштабної мережі сексуальної експлуатації. У 2019 році його знайшли мертвим у камері в Нью-Йорку до початку судового розгляду.