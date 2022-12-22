Колишній гендиректор «Олімпіка»: «Клуб поки на паузі. Був варіант об'єднається з «Десною»
Скандально відомий український клуб залишився без гравців і тренерів
Він поки не готовий до відновлення виступів з наступного сезону
22 грудня 16:21
Андрій Горельцев / Фото - ФК Олімпік
Президент донецького «Олімпіка» Андрій Горельцев оцінив готовність клубу до відновлення виступів у сезоні-23/24.
Поки що не можу сказати щось конкретне. Будемо дивитись вже після Нового року.
На сьогодні в клубі нема ані футболістів, ані тренерів. Вся команда розпущена. Але надія на те, що ми можемо повернутись до виступів, існує.
Нагадаємо, після відсторонення від футболу колишнього президента Владислава Гельзіна «Олімпік» спочатку вилетів в Першу лігу, а на початку 2022 року – розпустив команду.
Коментарі 0