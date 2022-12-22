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Скандально відомий український клуб залишився без гравців і тренерів

Він поки не готовий до відновлення виступів з наступного сезону
Футбол Перша ліга
22 грудня 16:21
Скандально відомий український клуб залишився без гравців і тренерів
Андрій Горельцев / Фото - ФК Олімпік

Президент донецького «Олімпіка» Андрій Горельцев оцінив готовність клубу до відновлення виступів у сезоні-23/24.

Поки що не можу сказати щось конкретне. Будемо дивитись вже після Нового року.

На сьогодні в клубі нема ані футболістів, ані тренерів. Вся команда розпущена. Але надія на те, що ми можемо повернутись до виступів, існує.

Нагадаємо, після відсторонення від футболу колишнього президента Владислава Гельзіна «Олімпік» спочатку вилетів в Першу лігу, а на початку 2022 року – розпустив команду.

Джерело: Український футбол Сергій Стаднюк
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Теги

Олімпік Донецьк війна

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