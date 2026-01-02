Павло Василенко

Кар’єра Віссама Бена Єддера продовжує рухатися несподіваними маршрутами. Французький нападник стоїть на порозі чергового, вже третього за рік, трансферу – і знову в доволі екзотичному напрямку.

У 2025 році ім’я колишнього форварда Монако та Севільї з’являється у заголовках значно частіше не через футбол. Уже два роки Бен Єддер фігурує у гучній судовій справі: його та брата звинуватили у сексуальному насильстві, а в листопаді матеріали були передані до кримінального суду. На тлі цього спортивна кар’єра нападника стрімко пішла на спад.

Після відходу з Монако перед сезоном 2024/25 Бен Єддер майже вісім місяців залишався без клубу. Лише у березні 2025 року він підписав контракт з іранським Сепаханом, однак за пів року провів на полі всього 322 хвилини. Уже у вересні француз несподівано опинився у Туреччині, приєднавшись до Сакарьяспора з другого дивізіону, де формально виступає й досі.

Втім, за інформацією Foot Mercato, 35-річний нападник близький до нового переїзду. Цього разу мова йде про Відад Касабланка – 22-разового чемпіона країни та найтитулованіший клуб Марокко. Перехід може стати черговою спробою перезапустити кар’єру, яка ще нещодавно асоціювалася з топлігами Європи.

Відад нині перебуває у чудовій формі: команда очолює національний чемпіонат і є єдиним клубом Кубка конфедерацій КАФ, який виграв два стартові матчі без пропущених голів. У разі трансферу Бен Єддер опиниться поруч із добре знайомими європейській публіці гравцями – Нордіном Амрабатом та Хакімом Зієшем.