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Сказав, як на прощання. Луческу в кінці прес-конференції побажав українцям якнайшвидшого закінчення війни

Повідомлялося, що керівництво «Динамо» зробить висновки щодо роботи румунського фахівця після першого кола
Футбол Українська Прем'єр-ліга
01 грудня 01:41
Сказав, як на прощання. Луческу в кінці прес-конференції побажав українцям якнайшвидшого закінчення війни
Мірча Луческу / Фото - ФК Динамо Київ

Головний тренер «Динамо» Мірча Луческу прокоментував розгромну перемогу в перенесеному матчі 8-го туру української Прем'єр-ліги проти «Металіста» (3:0).

Слід проаналізувати все те, що було зроблено до сих пір, все, над чим потрібно працювати в подальшому. Зараз буде велика пауза, під час якої необхідно обговорити всі моменти, пов'язані не тільки з позицією форварда. Багато моментів треба обговорити. Сподіваюсь на плідну роботу у цей період.

Хотілося б, аби Микола Шапаренко якомога швидше відновився після важкої травми. Його відсутність відчувається, він потрібен команді. Звісно, ми слідкуємо і за тими гравцями, які орендовані іншими командами, аби в будь-який момент ми могли повернути гравця, який може приносити нам користь. Це корисний досвід для молодих гравців, коли вони переходять до інших команд та мають більше час. Таким чином краще видно розвиток гравців.

Гравець, який виконує стандартне положення, має навісити м’яч по певній траєкторії або розіграти, створивши чисельну перевагу, доставити м’яч до штрафного майданчика. Гравці, які приходять до штрафного майданчика, мають діяти агресивно, замикати цю передачу, впевнено йти на цей м’яч. Це все було обговорено. Не тільки перед цим матчем, але і перед кожним.

Мене хвилюють і атаки, які ми проводимо. Багато м’ячів доводимо до чужого штрафного майданчика, добре розігруємо, але останній пас, останній удар, останнє рішення, яке приймає гравець, частіше за все невірне. Тому все це зупиняється та блокується.

У сьогоднішньому матчі все було краще, адже ми забили три м’ячі, але могли і шість, і сім. Ці моменти виникають, але далі заважає чи то неправильне прийняття рішення, чи то відсутність концентрації. Мене хвилює те, що ми не реалізовуємо ці моменти.

Наостанок бажаю всім миру та добра. Сподіваюся, ця війна якомога швидше закінчиться.

Раніше кривдник «Динамо» став кращим гравцем 15-го туру УПЛ.

Джерело: fcdynamo.com Сергій Стаднюк
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Мірча Луческу Динамо Київ Металіст війна

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