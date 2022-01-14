Скрипник вибрав між «Динамо» і «Шахтаря»

Тренер більше схиляється до вектора розвитку киян

Віктор Скрипник / Фото: УПЛ

Головний тренер «Зорі» Віктор Скрипник в шоу BurBuzz вибрав між «Динамо» і «Шахтарем».

- «Динамо» або «Шахтар»?

- А нічию не можна?

- Одне з двох.

- «Динамо».

У футбольному плані, може, і «Шахтар», але «Динамо» мені подобається більше, тому що їх вектор орієнтований на український футбол і наших вихованців. Люди, які грали в позаминулому році, в минулому стали чемпіонами. При цьому у «Динамо» не було великих покупок, а була якісна робота тренера.

«Шахтар» підкуповує своїм бразильським вектором, але він штучний. А «Динамо» - це українське.



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