Скрипник провів 100-й матч на чолі «Зорі»
Скрипник вибрав між «Динамо» і «Шахтаря»
Тренер більше схиляється до вектора розвитку киян
31 грудня 2021р. 12:38
Віктор Скрипник / Фото: УПЛ
Головний тренер «Зорі» Віктор Скрипник в шоу BurBuzz вибрав між «Динамо» і «Шахтарем».
- «Динамо» або «Шахтар»?
- А нічию не можна?
- Одне з двох.
- «Динамо».
У футбольному плані, може, і «Шахтар», але «Динамо» мені подобається більше, тому що їх вектор орієнтований на український футбол і наших вихованців. Люди, які грали в позаминулому році, в минулому стали чемпіонами. При цьому у «Динамо» не було великих покупок, а була якісна робота тренера.
«Шахтар» підкуповує своїм бразильським вектором, але він штучний. А «Динамо» - це українське.
Коментарі 1