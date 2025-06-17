Український нападник Микола Кухаревич офіційно став гравцем братиславського Слована. Як повідомила пресслужба словацького клубу, 23-річний футболіст підписав контракт на чотири сезони.

Минулого сезону Кухаревич виступав за шотландський Гіберніан на правах оренди з валлійського Свонсі. За сезон він провів 28 матчів і забив 7 голів.

У новому клубі Микола гратиме під 9-м номером. Слован став чемпіоном Словаччини та зіграє в кваліфікації Ліги чемпіонів сезону 2025/26.

Слід зазначити, що у Словані вже виступає ще один українець — півзахисник Данило Ігнатенко, який перейшов до клубу раніше.

За даними Transfermarkt, ринкова вартість Кухаревича становить 1,2 мільйона євро.