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Словенія з Вербичем врятувалася в матчі з Сербією, Греція перемогла Косово

Мальта мінімально обіграла Сан-Марино
Футбол Ліга націй UEFA
07:46
Словенія з Вербичем врятувалася в матчі з Сербією, Греція перемогла Косово
Фото: mondo.rs

Ліга націй. Група B4

Словенія – Сербія 2:2

Голи: Гнізда-Черін, 48, Шешко, 53 – Живкович, 8, Мітровіч, 35

Словенія: Хмар, Карничник, МЕВЛ (Горенц-Станкович, 84), Брекало (Балковец, 46), Бійол, Сікошек (Вербич, 78), Куртич, Зайц (Чрнігой, 46), Гнізда-Черін, Целар (Шпорар, 46), Шешко.

Сербія: Мілінковіч-Савич, Велькович, Міленкович, Павлович, Младеновіч (Йович, 56), Груйіч (Мілінковіч-Савич, 65), Максимович (Рачіч, 85), Лукич (Костич, 57), Живкович (Радонич, 46, Мітровіч.

Попередження: Сікошек (31), Гнізда-Черін (47), Куртич (50), Груйіч (57), Карнічник (74), Горенц-Станкович (86), Мілінковіч-Савич (90).

Видалення: Райковіч (90).

Ліга націй. Група С2

Греція – Косово 2:0

Голи: Якумакіс, 71, Манталос, 90

Греція: Влаходімос, Болдок, Хацідьякос, Мавропанос, Цімікас, Бухалакіс (Курбеліс, 77), Сіопіс, Масурас (Александропулос, 85), Хаційованіс (Манталос, 46), Бакасетас (Яннуліс, 85Я), Павлідіс.

Косово: Муріч, Ррахмані, Крюезю, Аліті, Бютюкі (Зенелі, 76), Рудані (Лошай, 46), Беріша, Муслія (Ідрізі, 58), Домгені, Рашіца (Сахіті, 90), Мурікі.

Попередження: Крюезю (35), Якумакіс (80), Манталос (81), Влаходімос (90).

Ліга націй. Група D2

Мальта – Сан-Марино 1: 0

Гол: Мускат, 50

Мальта: Бонелло, Пепе, Мускат, Апап (Борг, 79), Мбонг, Камензулі, Гійомье, Пайбер (Велла, 79), Теума, Гембін (Дегабріеле, 71), Монтебелло (Сатаріано, 88).

Сан-Марино: Бенедеттіні, Д`Аддаріо (Дзафферані, 79), Палацці, Фаббрі, Россі, Грандоні (Рінальді, 61), Баттістіні, Лунадеі (Вітайолі, 85), Чеккаролі (Хірш, 79), Томассіні (Мулароні, 61), Нанні.

Попередження: Лунадеї (67), Баттістіні (86), Россі (90).

Карен Агабекян
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Теги

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