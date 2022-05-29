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Соболь: «Мотивує боротьба наших воїнів за свободу України»

Захисник приїхав в розташування національної команди
Футбол Збірна України
22:45
Соболь: «Мотивує боротьба наших воїнів за свободу України»

Захисник «Брюгге» Едуард Соболь прибув в розташування збірної України і дав перший коментар по приїзду. його цитує прес-служба УАФ.

«Я готовий відразу включитися в справи збірної, тому що клубні вже завершилися. Тому всі думки про національну команду. Щодо збірної Шотландії скажу, що це хороший суперник. Я очікую непростої гри, але здолати шотландців нам під силу. Хлопці готувалися до поєдинку багато часу, так що ми в гарному настрої і хороших кондиціях.

Крім того, дуже мотивує боротьба наших воїнів за свободу і незалежність України. Хочеться доставити радість людям цієї та подальшими перемогами. Тому будемо робити все від нас залежне, щоб подарувати приємні емоції людям в Україні ».

Нагадаємо, 1 -го червня збірна України зіграє матч за вихід на ЧС-2022 проти Шотландії.

Петро Приходько
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Едуард Соболь

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