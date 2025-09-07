Соболь може залишити Страсбур
Футболіст цікавий бельгійському клубу
20 хвилин тому
Фото - Getty Images
Стандард зацікавлений у підписанні лівого захисника Страсбура Едуарда Соболь, повідомляє журналіст Саша Тавольєрі.
Зазначається, що наразі тривають перемовини між французькими та бельгійськими командами.
З 2016 по 2023 рік Соболь віддав один гольовий пас в 29 зустрічах за збірну України.
У минулому сезоні на рахунку 30-річного гравця 336 хвилини в 13 поєдинках і один асист.
Transfermarkt оцінює його ринкову вартість в 900 тисяч євро.