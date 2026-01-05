Сергій Разумовський

Фіорентина розпочала 2026 рік із перемоги у 18-му турі італійської Серії А, мінімально обігравши Кремонезе на домашньому стадіоні «Артеміо Франкі». Доля матчу вирішилася вже у компенсований час: на 93-й хвилині Мойзе Кін став автором вирішального гола, принісши «фіалкам» перші три очки в новому році.

Команда з Флоренції активно діяла протягом усього поєдинку та створила чимало моментів. Уже на 5-й хвилині Фаджолі перехопив м’яч високо на чужій половині поля й пробив лівою, але воротар гостей врятував команду. Згодом Парізі після точного навісу Раньєрі поцілив у поперечину, а після перерви свої шанси змарнували Ґудмундссон і Пікколі. На 66-й хвилині відбулася знакова подія – на заміну вийшов Манор Соломон, який дебютував у складі Фіорентини. Для ізраїльтянина це був особливий матч ще й тому, що він уперше з часів виступів за донецький Шахтар знову зіграв в одній команді з Додо.

Другий тайм довго залишався «закритим», однак наприкінці гри події почали розгортатися стрімкіше. Де Хеа врятував Фіорентину після небезпечного штрафного у виконанні Васкеса, а Кін перед самим фіналом не влучив у площину з вигідної позиції. Уже в компенсований час саме активність Соломона стала ключовою: він виконав подачу в штрафний, Фортіні пробив головою, Аудеро відбив м’яч перед собою, а Кін першим опинився на добиванні та приніс господарям важливу перемогу.

Завдяки цій перемозі Фіорентина вперше за довгий час залишила останню сходинку Серії А, набравши 12 очок. До рятівного місця Дженоа українця Руслана Маліновського – лише три бали.

Серія А, 18-й тур

Фіорентина – Кремонезе 1:0

Гол: Кін, 90+3