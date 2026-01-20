Сергій Разумовський

У сьомому турі загального етапу Ліги чемпіонів Арсенал переміг Інтер на виїзді з рахунком 3:1, захопивши ініціативу вже на старті.

Лондонці відкрили рахунок на 10-й хвилині, коли відзначився Габріел Жезус. Інтер досить швидко відповів і зрівняв завдяки голу Сучича, однак утримати рівновагу господарям не вдалося: бразилець оформив дубль і знову вивів «канонірів» уперед.

У другому таймі Інтер намагався повернути інтригу, але Арсенал діяв прагматично й не дозволяв супернику створити вирішальний натиск. Остаточно зняв питання щодо переможця Дьокереш, який на 84-й хвилині забив третій м’яч гостей і встановив фінальний рахунок 1:3. Для Арсеналу ця звитяга стала сьомою поспіль у турнірі, що підкреслює їхню поточну форму та стабільність на загальному етапі.

Арсенал набрав 21 очко і залишається беззаперечним лідером Ліги чемпіонів. Інтер (12) випав із топ-8.

Ліга чемпіонів. Загальний етап, сьомий тур

Інтер – Арсенал 1:3

Голи: Сучич, 18 – Жезус, 10, 31, Дьокереш, 84

Інтер: Зоммер, Аканджі, Ачербі, А. Бастоні, Енріке (Діуф 82), Барелла (Фраттезі 63), Зелінський (Бонні 82), Сучич, Дімарко, М. Тюрам, Лаутаро Мартінес (Ф. Еспозіто 63)

Арсенал: Рая, Тімбер (Вайт 64), Саліба, Москера (Габріель 75), Льюїс-Скеллі, Субіменді, Меріно, Езе (Райс 64), Сака, Жезус (Дьокереш 75), Троссар (Мартінеллі 79)

Попередження: А. Бастоні, 72, Ачербі, 82 – Меріно, 73

Огляд матчу буде доступний на сторінці події Інтер – Арсенал.