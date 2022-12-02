Сон на 90+ витягнув Корею в плей-офф ЧС-2022. Португалія сенсаційно програла

Зірка «Тоттенгема» зробив гол для партнера

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У заключному турі групового етапу чемпіонату світу-2022 збірна Південної Кореї здобула вольову перемогу над Португалією.

Вже у самому дебюті матчу рахунок відкрив Рікарду Орта. Однак уже в середині першого тайму відновив рівновагу Кім Йон Гвон.

Під кінець матчу корейці почали підтискати експериментальний склад португальців. У компенсований час Сон Хин Мін вибіг у контратаку, зібравши на собі кількох суперників.

Його старання підтримав єдиний Хван Хі Чхан. Однак він зумів опинитися з м'ячем сам у штрафному майданчику після дивовижного пасу та розстріляти Кошту.

Південна Корея набрала 4 очки та обійшла Уругвай у групі H за кількістю забитих м'ячів за рівної різниці. Португалія вийшла з першого місця, Гана з трьома пунктами – аутсайдер.

ЧС-2022. Група H, третій тур

Південна Корея – Португалія 2:1

Голи: Кім Йон Гвон, 27, Хван Хі Чхан, 90+1 – Рікарду Орта, 5

Південна Корея: Кім Сон Гю, Кім Чжин Су, Кім Мін Чже, Чон У Ен, Хван Ін Бом, Сон Хин Мін, Лі Дже Сон (Хван Хі Чхан, 66), Кім Мун Хван, Хван Ий Чо, Чо Ки Син (Чо Ю Мин, 90+3), Кім Йон Гвон (Сон Чун Хо, 81).

Португалія: Кошта, Далот, Пепе, Антоніу Сілва, Канселу, Матеус (Палінья, 65), Невеш (Леау, 65), Вітінья (Карвалью, 81), Жоау Маріу (Бернарду Силва, 81), Роналду (Андре Силва, 65), Орта.

Попередження: Лі Кан Ін, 36, Хван Хі Чхан, 90+2

