Спаллетті і «Наполі» продовжать контракт

Він може залишитися в команді до 2025 року

«Наполі» готує новий контракт для тренера Лучано Спаллетті.

В клубі задоволені результатами команди в цьому сезоні. Команда лідирує в Серії А і програла лише два матчі на старті сезону.

Крім того, «Наполі» з першого місця вийшов в плей-офф ЛЧ і зіграє в 1/8 фіналу.

Новий контракт «Наполі» запропонує до 2025 року, повідомляє Sky Sport Italia.

Чинна угода розрахована до кінця нинішнього сезону.