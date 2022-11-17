«Наполі» мало не розгубив перевагу в три м'ячі над «Удінезе», але втримав відрив у Серії А
Спаллетті і «Наполі» продовжать контракт
Він може залишитися в команді до 2025 року
«Наполі» готує новий контракт для тренера Лучано Спаллетті.
В клубі задоволені результатами команди в цьому сезоні. Команда лідирує в Серії А і програла лише два матчі на старті сезону.
Крім того, «Наполі» з першого місця вийшов в плей-офф ЛЧ і зіграє в 1/8 фіналу.
Новий контракт «Наполі» запропонує до 2025 року, повідомляє Sky Sport Italia.
Чинна угода розрахована до кінця нинішнього сезону.
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