Головний тренер Ювентуса Лучано Спаллетті прокоментував результат матчу четвертого туру Ліги чемпіонів проти лісабонського Спортінга, який завершився внічию 1:1.

— Я задоволений грою команди. Ми показали, що в нас є характер, а хлопці продемонстрували бажання перемогти. Якщо й надалі гратимемо так, виграємо ще багато матчів. Проти Спортінга завжди складно діяти — у них швидкі та технічні виконавці, а також чудовий тренер, який відмінно налаштовує команду.

Реакція, яку ми продемонстрували з перших хвилин, вселила в мене оптимізм. Здавалося, що весь стадіон чудово розуміє ідеї команди, і це дуже позитивний сигнал, — передає слова Спаллетті офіційний сайт Ювентуса.