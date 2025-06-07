Головний тренер збірної Італії Лучано Спаллетті підбив підсумки матчу 1 туру кваліфікації ЧС-2026 проти Норвегії (0:3). Його слова наводить RAI.

Ми пропустили перший гол, якого можна було уникнути, а потім суперник скористався відкритими просторами, що створило для нас безліч проблем. Після цього ситуація ускладнилася.

Коли рахунок став 2:0, вони відійшли на свою половину поля, і нам стало важко знайти вільні зони. Ба більше, відсутність гравців, здатних вивести партнера на поле один на один, також позначилася на грі.

Я керую цією командою, і це той склад, який я сам вибрав, тому продовжую працювати з цими гравцями. Нам необхідно поліпшити певні аспекти, оскільки ми не можемо дозволяти суперникам отримувати перевагу, втрачаючи м'яч. За нашою оцінкою, це найкращий склад, тому ми продовжуємо працювати з ним, - пояснив Спаллетті.