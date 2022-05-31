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«Спортинг» оголосив, що Рамірес повернеться в «Динамо», а Кравець – до іншого іспанського клубу

Обидва футболіста грали в Хіхоні на правах оренди
Футбол Українська Прем'єр-ліга
20:15
«Спортинг» оголосив, що Рамірес повернеться в «Динамо», а Кравець – до іншого іспанського клубу
Ерік Рамірес / Фото - ФК Динамо Киев

Нападаючий «Динамо» Ерік Рамірес повернеться в український клуб. Про це повідомляє прес-служба хіхонского «Спортингу».

Минулий сезон венесуелець провів в іспанській Сегунді на правах оренди. Клуб не планує продовжувати співпрацю з гравцем.

Також «Спортинг» покине українець Василь Кравець. Захисник повернеться в «Леганес».

Нагадаємо, Рамірес був відданий в оренду після демаршу зі зборів «Динамо».

Сергій Стаднюк
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Теги

Динамо Київ Ерік Рамірес Спортинг (Хіхон) Василь Кравець Леганес

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