В «Динамо» прокоментували чутки про повернення Ярмоленко
«Спортинг» оголосив, що Рамірес повернеться в «Динамо», а Кравець – до іншого іспанського клубу
Обидва футболіста грали в Хіхоні на правах оренди
Ерік Рамірес / Фото - ФК Динамо Киев
Нападаючий «Динамо» Ерік Рамірес повернеться в український клуб. Про це повідомляє прес-служба хіхонского «Спортингу».
Минулий сезон венесуелець провів в іспанській Сегунді на правах оренди. Клуб не планує продовжувати співпрацю з гравцем.
Також «Спортинг» покине українець Василь Кравець. Захисник повернеться в «Леганес».
Нагадаємо, Рамірес був відданий в оренду після демаршу зі зборів «Динамо».