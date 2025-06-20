Спортивний лікар Дмитро Бабелюк прокоментував ситуацію, в яку потрапив український вінгер Челсі Михайло Мудрик, нещодавно звинувачений Футбольною асоціацією Англії у порушенні антидопінгових правил.

«The Athletic підтверджує очевидне – проба «Б» Михайла Мудрика дала позитивний результат. Ці дані виключають можливість лабораторної помилки чи неточності і точно підтверджують наявність мельдонію в організмі Михайла в момент забору проби.

Тепер на Михайла очікує або бан тривалістю у 2 роки (якщо стороні захисту вдасться довести, що гравець не винен і розповісти правдоподібну історію яким чином заборонена речовина потрапила в організм спортсмена) або 4 роки (якщо не вдасться переконати WADA, що гравець не винен).

Так чи інакше, це серйозна пляма на репутації гравця, яка може серйозно нашкодити його європейській карʼєрі, яка ще навіть не розпочалася. Думаю, в межах наступних півроку буде оголошено фінальний вирок по цій справі, а Челсі зможе оприлюднити свої плани щодо майбутнього Михайла», – написав Бабелюк в телеграм-каналі Hospital Pass.