Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
14:50
Телемагазин
14:00
Волейбол. Золота Євроліга. Жінки. Україна - Румунія

Срна: «Де Дзербі досі є тренером «Шахтаря»

Італієць поки не залишив донецький клуб
Футбол Українська Прем'єр-ліга
12:25
Срна: «Де Дзербі досі є тренером «Шахтаря»

Директор з футболу «Шахтаря» Даріо Срна заявив, що італійський менеджер Роберто де Дзербі все ще керує донецькою командою.

- Хто керуватиме «Шахтарем» на передсезонному зборах? Хто тренер?

- Поки ще все відкрито. Роберто досі тренер команди. Ми будемо поважати його рішення. Він багато зробив для «Шахтаря» за практично 7 місяців. Він двічі потрапив в Лігу чемпіонів, виграв Суперкубок. Ми його привезли під одну команду, де у нас були футболісти божевільного світового рівня. Хто з них залишиться - ми не знаємо.

- Якщо Роберто піде, Даріо Срна може очолити «Шахтар»?

- Станом на сьогоднішній день - немає. Всі знають, що я людина «Шахтаря». Навіть якщо потрібно буде їздити за кермом автобуса, то я буду. Якщо стане в нагоді, то я за клуб на все готовий.

- Хто буде приймати рішення, Ви або Ахметов?

- У нас президент приймає рішення. Є багато фахівців в Україні, за граніцей.


Раніше повідомлялося, що Де Дзербі влітку очолить клуб Серії А.

Джерело: footballua.tv Петро Приходько
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Роберто Де Дзербі Шахтар Донецьк Даріо Срна

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Палкін: «Всі клуби УПЛ за те, щоб почати новий чемпіонат»
Палкін: «Всі клуби УПЛ за те, щоб почати новий чемпіонат»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
07:58
1
Ахметов ухвалив рішення не продавати Мудрика влітку
Ахметов ухвалив рішення не продавати Мудрика влітку
Футбол Українська Прем'єр-ліга
30 травня 20:34
Палкін розповів, за якої умови слід починати наступний сезон УПЛ
Палкін розповів, за якої умови слід починати наступний сезон УПЛ
Футбол Українська Прем'єр-ліга
29 травня 18:25
Колишній легіонер «Динамо» і «Шахтар» набив татуювання з українським тризубом
Колишній легіонер «Динамо» і «Шахтар» набив татуювання з українським тризубом
Футбол Українська Прем'єр-ліга
28 травня 21:51
«Шахтар» молиться, щоб Де Дзербі пішов - журналіст
«Шахтар» молиться, щоб Де Дзербі пішов - журналіст
Футбол Українська Прем'єр-ліга
28 травня 17:58
Марлон: «Планую піти з «Шахтаря». При цьому, хочу залишитися в Європі»
Марлон: «Планую піти з «Шахтаря». При цьому, хочу залишитися в Європі»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
28 травня 08:47

Новини: Футбол

Бензема визнаний найкращим гравцем сезону Ліги чемпіонів
Бензема визнаний найкращим гравцем сезону Ліги чемпіонів
Ліга чемпіонов UEFA
14:55
ПО 4 гравця «Реала» і «Ліверпуля». Символічна збірна сезону в Лізі чемпіонів
ПО 4 гравця «Реала» і «Ліверпуля». Символічна збірна сезону в Лізі чемпіонів
Ліга чемпіонов UEFA
14:48
Мессі - про майбутнього володаря «Золотого м'яча»: «У цьому році все зрозуміло»
Мессі - про майбутнього володаря «Золотого м'яча»: «У цьому році все зрозуміло»
Футбол в Європі
14:41
Мессі: «Будь-якій європейській збірній було б важко кваліфікуватися на ЧС, якби довелося їхати в Колумбію або Весенуелу»
Мессі: «Будь-якій європейській збірній було б важко кваліфікуватися на ЧС, якби довелося їхати в Колумбію або Весенуелу»
Чемпіонат світу з футболу
12:51
Срна: «Де Дзербі досі є тренером «Шахтаря»
Срна: «Де Дзербі досі є тренером «Шахтаря»
Українська Прем'єр-ліга
12:25
Мессі: «Думаю, мені буде складно зіграти на наступному чемпіонаті світу»
Мессі: «Думаю, мені буде складно зіграти на наступному чемпіонаті світу»
Чемпіонат світу з футболу
12:14
Форвард збірної Шотландії: «У України дуже якісна команда, я вже грав проти Ярмоленка і Зінченка»
Форвард збірної Шотландії: «У України дуже якісна команда, я вже грав проти Ярмоленка і Зінченка»
Чемпіонат світу з футболу
11:57
Екс-форвард збірної Шотландії: «Я чекаю нашої перемоги, у футболі немає місця для співчуття»
Екс-форвард збірної Шотландії: «Я чекаю нашої перемоги, у футболі немає місця для співчуття»
Чемпіонат світу з футболу
11:16
Мессі: «Коли я виграв «Золотий м'яч» , Левандовскі не був кращим. Не надаю його словами особливого значення»
Мессі: «Коли я виграв «Золотий м'яч» , Левандовскі не був кращим. Не надаю його словами особливого значення»
Футбол в Європі
09:40
Всі новини

Популярні новини

Легенда «Шахтаря» – Пушиліну: «Ти тільки щось чуже спздт можеш, але це тимчасово»
Легенда «Шахтаря» – Пушиліну: «Ти тільки щось чуже спздт можеш, але це тимчасово»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
28 травня 08:59
«Тимощук - г*ндон». Українська група присвятила пісню головному зраднику
«Тимощук - г*ндон». Українська група присвятила пісню головному зраднику
Футбол Футбол в Європі
26 травня 16:40
1
Невиразний фінал, але з приємним результатом для України. «Реал» виграв Лігу чемпіонів
Невиразний фінал, але з приємним результатом для України. «Реал» виграв Лігу чемпіонів
Футбол Ліга чемпіонов UEFA
29 травня 00:35
Бронзова призерка Олімпійських ігор: «Бубка забезпечив відсторонення спортсменів з росії та білорусі»
Бронзова призерка Олімпійських ігор: «Бубка забезпечив відсторонення спортсменів з росії та білорусі»
Гандбол
27 травня 20:44
Забарний купив дрон для ЗСУ і хотів це приховати
Забарний купив дрон для ЗСУ і хотів це приховати
Футбол Українська Прем'єр-ліга
24 травня 20:05
Володимир Кличко: «Світ нарешті прокидається і розуміє, що війну в Україні і російські війська треба зупинити»
Володимир Кличко: «Світ нарешті прокидається і розуміє, що війну в Україні і російські війська треба зупинити»
Бокс Професійний бокс
27 травня 10:41
Всі новини