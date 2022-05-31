Срна: «Де Дзербі досі є тренером «Шахтаря»

Директор з футболу «Шахтаря» Даріо Срна заявив, що італійський менеджер Роберто де Дзербі все ще керує донецькою командою.

- Поки ще все відкрито. Роберто досі тренер команди. Ми будемо поважати його рішення. Він багато зробив для «Шахтаря» за практично 7 місяців. Він двічі потрапив в Лігу чемпіонів, виграв Суперкубок. Ми його привезли під одну команду, де у нас були футболісти божевільного світового рівня. Хто з них залишиться - ми не знаємо.

- Якщо Роберто піде, Даріо Срна може очолити «Шахтар»?

- Станом на сьогоднішній день - немає. Всі знають, що я людина «Шахтаря». Навіть якщо потрібно буде їздити за кермом автобуса, то я буду. Якщо стане в нагоді, то я за клуб на все готовий.

- Хто буде приймати рішення, Ви або Ахметов?

- У нас президент приймає рішення. Є багато фахівців в Україні, за граніцей.