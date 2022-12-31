Судаков: «Мудрик дуже хоче зіграти на молодіжному Євро-2023»
Срна: «Наш президент не продасть Мудрика, якщо не буде великих грошей»
Шахтар має намір отримати величезну суму за вінгера
31 грудня 2022р. 14:05
Директор з футболу Шахтаря Даріо Срна заявив, що продати Михайла Мудрика клуб згоден лише за великі гроші. Його цитує Marca.
Той, хто хоче підписати Мудрика, повинен заплатити великі гроші, інакше наш президент його не продасть. Джека Гриліша продали більш ніж за 100 мільйонів, а рівень Мудрика не нижчий.
У грудні Мудрик став найдорожчим українським футболістом, тепер Михайло коштує 40 мільйонів євро.
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