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Срна: «Наш президент не продасть Мудрика, якщо не буде великих грошей»

Шахтар має намір отримати величезну суму за вінгера
Футбол Українська Прем'єр-ліга
31 грудня 2022р. 14:05
Срна: «Наш президент не продасть Мудрика, якщо не буде великих грошей»

Директор з футболу Шахтаря Даріо Срна заявив, що продати Михайла Мудрика клуб згоден лише за великі гроші. Його цитує Marca.

Той, хто хоче підписати Мудрика, повинен заплатити великі гроші, інакше наш президент його не продасть. Джека Гриліша продали більш ніж за 100 мільйонів, а рівень Мудрика не нижчий.

У грудні Мудрик став найдорожчим українським футболістом, тепер Михайло коштує 40 мільйонів євро.

Петро Приходько
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Михайло Мудрик Шахтар Донецьк

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