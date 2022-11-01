Де Дзербі спробує забрати екс-підопічного в «Шахтарі» до себе в АПЛ
Срна після 1:1 з «Реалом» попросив команду демонструвати такий же рівень у кожному матчі
Захисник «гірників» розповів, як директор клубу переживає за результати
12:03
Даріо Срна / Фото - ФК Шахтар
Захисник «Шахтаря» Валерій Бондар розповів, наскільки директор клубу з футболу Даріо Срна переживає за результат.
Даріо зайшов після «Реалу», коли ми зіграли 1:1. Він сказав, що це топ, що це той рівень, який потрібно демонструвати в кожній грі і прагнути того, що було в цьому матчі: «Те бажання, ту пристрасть, ту гру, яку ви показали, ви повинні демонструвати кожну гру, і повірте, все буде добре і в нас, і вболівальників».
Ну і після перемоги над «Динамо», звичайно, дуже радів і подякував за цю перемогу. Це суперництво на багато років. Завжди хочеться більшого. Вийти з групи, потрапити до плей-оф Ліги чемпіонів – це мрія.
Уже завтра, 2 листопада, «гірники» проведуть заключний матч групового етапу Ліги чемпіонів. За вирішальною грою можна буде стежити на нашому сайті. Онлайн-трансляція матчу «Шахтар» – «Ляйпціґ». Початок – о 19:45.
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