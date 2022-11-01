Срна після 1:1 з «Реалом» попросив команду демонструвати такий же рівень у кожному матчі

Даріо Срна / Фото - ФК Шахтар

Захисник «Шахтаря» Валерій Бондар розповів, наскільки директор клубу з футболу Даріо Срна переживає за результат.

Ну і після перемоги над «Динамо», звичайно, дуже радів і подякував за цю перемогу. Це суперництво на багато років. Завжди хочеться більшого. Вийти з групи, потрапити до плей-оф Ліги чемпіонів – це мрія.