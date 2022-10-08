Срна: «Політика і спорт не повинні йти разом»

Хорват висловився про проведення матчу Боснії і росії

Директор з футболу «Шахтаря» Даріо Срна висловився про проведення в листопаді товариського матчу між збірними Боснії і Герцеговини і росії.

«Моя думка полягає в тому, що цей матч не варто проводити. Чому? Тому що в цьому питанні багато політики. Політика і спорт не повинні йти разом, але це унікальний випадок. Думаю, Хорватія точно не провела б такий матч, якби запитали гравців».

Раніше Срна заявив, що Михайло Мудрик коштував би 100 мільйонів євро, якби був бразильцем.