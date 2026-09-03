Павло Василенко

Даріо Срна, колишній капітан і легенда Шахтаря, розповів про інтерес із боку київського Динамо та пригадав, як понад 20 років тому опинився в Донецьку.

«Я чув, агент мені казав. Але й сам Суркіс одного разу сказав, що мене хотів. Але доля привела в Шахтар, і це не помилка», – сказав Срна в інтерв’ю Дмитру Гордону.

Срна є легендою та найтитулованішим футболістом в історії донецького Шахтаря. Він захищав кольори «гірників» як гравець протягом 15 років – з 2003 по 2018 рік.

За часи ігрової кар'єри хорвата Шахтар виборов 26 офіційних трофеїв: один Кубок УЄФА, десять титулів чемпіона України, сім Кубків та вісім Суперкубків країни.

Срна провів за Шахтар рекорді 536 матчів у всіх офіційних турнірах. Також виводив команду на поле з капітанською пов'язкою у 330 поєдинках. Також Даріо має чудову результативність. Він забив за донеччан 49 голів та віддав понад 120 результативних передач.

Наразі 44-хорват посідає посаду спортивного директора Шахтаря.