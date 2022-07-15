Срна: «Йовічевіч заслужив бути тренером «Шахтаря», він – патріот»

Директор з футболу «Шахтаря» Даріо Срна висловився про Ігора Йовічевича – нового головному тренера «гірників». Його цитує прес-служба клубу.

Клуб пройшов те, що, сподіваємося, ніхто ніколи не буде проходити. 2 війни за 8 років. Готуємося, щоб порадувати наш український народ, будемо представляти країну в Лізі чемпіонів.

Йовічевіч своєю роботою показав, що заслужив бути тренером « Шахтаря ». Я його привітав. Це молодий амбітний тренер, патріот. Знає український менталітет, чемпіонат. Ми недовго думали, відразу прийняли рішення ».