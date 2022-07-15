Хацкевич: «Можливо, «Дніпро-1» складе конкуренцію «Динамо» і «Шахтар»
Срна: «Йовічевіч заслужив бути тренером «Шахтаря», він – патріот»
Директор з футболу «Шахтаря» висловився про нового наставника «гірників»
Директор з футболу «Шахтаря» Даріо Срна висловився про Ігора Йовічевича – нового головному тренера «гірників». Його цитує прес-служба клубу.
« Багато емоцій. Ми в останній раз бачилися всі разом 1 травня в Спліті, коли зовсім не знали, яка ситуація буде з українським футболом. Сьогодні плюс-мінус знаємо, що « Шахтар » тут, живий. Починаємо працювати з новим тренером. Але думаю, що з чемпіонатом багато що зміниться. У Вінницю прилетіла ракета ... Тому треба бути дуже обережними. Але важливо, що ми всі разом, « Шахтар » руки не опустив.
Клуб пройшов те, що, сподіваємося, ніхто ніколи не буде проходити. 2 війни за 8 років. Готуємося, щоб порадувати наш український народ, будемо представляти країну в Лізі чемпіонів.
Йовічевіч своєю роботою показав, що заслужив бути тренером « Шахтаря ». Я його привітав. Це молодий амбітний тренер, патріот. Знає український менталітет, чемпіонат. Ми недовго думали, відразу прийняли рішення ».
Раніше Срна розповів, чому не готовий бути тренером « Шахтаря ».