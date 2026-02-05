Колишній головний тренер Динамо Олександр Шовковський в інтерв'ю виданню Український футбол розповів, чим займається після звільнення з київського клубу.

– Олександре Володимировичу, як у вас справи і чим живете сьогодні?

– Нині я живу повноцінним життям. Можу приділяти друзям більше часу особисто, а не обмежуватися лише спілкуванням по телефону. Також більше уваги приділяю родині – мамі та дітям, чого раніше не вдавалося через напружену роботу з командою.

– Отже, зараз ви зосереджені на відпочинку?

– Не лише відпочиваю, а й навчаюся, займаюся та намагаюся покращити багато чого.

– Про своє майбутнє у футболі думаєте?

– Звісно, я завжди замислююся про своє майбутнє. Що стосується моєї подальшої тренерської кар’єри, зараз не вважаю за доцільне про це говорити.

– Чи могли б ви поділитися хоча б якимись планами?

– Знаєте, є відомий вислів: хочеш розсмішити Бога – розкажи Йому про свої плани на завтра. Жоден тренер чи гравець не відкриє вам своїх планів і бажань наперед. Це ті речі, про які не прийнято говорити публічно. Навіть якщо існують певні пропозиції чи внутрішні роздуми, зазвичай про них мовчать. Усе стає відомо вже постфактум.

Нагадаємо, київське Динамо звільнило Олександра Шовковського від виконання обов'язків головного тренера 27 листопада 2025 року.