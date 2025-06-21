Павло Василенко

У січні 2025 року український нападник Артем Бєсєдін підписав контракт з чеським клубом другого дивізіону ФК Лишень, який дещо згодом був перейменований на Артіс Брно.

Колишній форвард київського Динамо в інтерв’ю Sport.ua повідомив, що продовжив контракт з нинішнім клубом.

«Угода була розрахована до кінця сезону, але ми обговорили різні нюанси і дійшли до того, що продовжили контракт ще на один рік».

У поточному сезоні Бєсєдін провів вісім матчів за чеську команду і забив один м'яч.

29-річний форвард грав за київське Динамо з 2016 по 2022 рік. Забив 35 голів і віддав 13 результативних передач в 143 матчах.