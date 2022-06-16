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Стало відомо, коли стартує новий сезон АПЛ

Перший тур відбудеться в серпні
Футбол Англійська Прем'єр-ліга
15:48
Стало відомо, коли стартує новий сезон АПЛ

АПЛ на своєму офіційному сайті затвердила календар змагань на сезон 2022/23.

Перший тур АПЛ в новому сезоні почнеться 5 -го серпня. «Евертон» Віталія Міколенко зіграє з «Челсі», а «Манчестер Сіті» Олександра Зінченко - проти «Вест Хема».

Турнір триватиме до 28-го травня 2023 року року року. З 13-го листопада по 25 грудня в турнірі буде пауза через проведення ЧС-2022 в Катарі.

Повний розклад сезону є за посиланням.

Раніше АПЛ презентувала новий м'яч на сезон 2022/23.

Петро Приходько
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