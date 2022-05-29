Як мінімум бронза в кишені. Шестак і Замотаєв стали півфіналістами чемпіонату Європи-2022
Стало відомо, скільки «Ліверпуль» хоче отримати за Мане
Вінгер вже попрощався з командою
«Ліверпуль» хоче виручити за трансфер Садіо Мане близько 30 мільйонів євро, повідомляє Daily Mail.
За інформацією джерела, в мерсісайдском клубі погодилися продати 30-річного сенегальця.
Раніше ходили чутки, що «Баварія» має намір придбати Мане.
сам Мане попрощався з командою після програного фіналу Ліги чемпіонів.
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