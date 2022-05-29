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Стало відомо, скільки «Ліверпуль» хоче отримати за Мане

Вінгер вже попрощався з командою
Футбол Англійська Прем'єр-ліга
21:56
Стало відомо, скільки «Ліверпуль» хоче отримати за Мане

«Ліверпуль» хоче виручити за трансфер Садіо Мане близько 30 мільйонів євро, повідомляє Daily Mail.

За інформацією джерела, в мерсісайдском клубі погодилися продати 30-річного сенегальця.

Раніше ходили чутки, що «Баварія» має намір придбати Мане.

сам Мане попрощався з командою після програного фіналу Ліги чемпіонів.

Петро Приходько
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Теги

Садіо Мане Ліверпуль

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