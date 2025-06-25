Бразильський нападник Неймар за новим контрактом із Сантосом зароблятиме 7,5 мільйона євро. Про це повідомляє видання UOL Esporte.

Нагадаємо, у вівторок, 24 червня, пресслужба Сантоса оголосила про підписання нової угоди з 33-річним форвардом. Контракт розрахований до кінця 2025 року та включає опцію продовження. Попередній договір діяв до завершення європейського сезону — 30 червня 2025 року, оскільки Неймар розглядав варіант повернення до Європи.

Згідно з джерелом, окрім фіксованої зарплати, в нову угоду також включені бонуси за використання іміджевих прав, які раніше не були передбачені.

Неймар повернувся до Сантоса з Аль-Хіляля в січні 2025 року. Відтоді він зіграв 12 матчів, забив три голи та зробив три гольові передачі.