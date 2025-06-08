Стало відомо, яка команда зберегла місце в Першій лізі
Поділля знову здобуло перемогу
близько 7 годин тому
Фото: ФК Поділля
Відбувся матч-відповідь плей-оф за місце у Першій лізі між хмельницьким Поділлям та Колосом-2 з Ковалівки.
У першому поєдинку підопічні Сергія Ковальця святкували перемогу з рахунком 2:0.
Господарі поля у матчі-відповіді також перемогли. Цього разу з рахунком 1:0. На 58-й хвилині відзначився гравець Поділля Олег Веремієнко.
Таким чином, хмельницька команда зберегла місце в Перші лізі, а Колос-2 буду знову грати у Другій лізі.
Матч за збереження місця в Першій лізі, плей-оф
Матч-відповідь
Поділля – Колос-2 – 1:0
Гол: Веремієнко, 58.
Перший матч – 2:0